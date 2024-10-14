屯門NOVO LAND開放式289萬蝕賣 原業主住咗4個月寧蝕近2成走！
撰文：李明珠
出版：更新：
樓市前景未明，部分新樓業主入伙僅數個月即蝕讓沽貨離場。屯門新盤NOVO LAND一伙開放式單位最新以288.9萬元沽出，呎價11,791元。原業主於去年一手買入單位，今年6月才收樓，持貨僅1年帳面蝕讓63.7萬元離場，蝕幅近2成。
利嘉閣屯門NOVO LAND分行助理分區經理林英傑表示，該單位為NOVO LAND 5座中層F室，實用面積245平方呎，開放式間隔。
業主提供議價空間、單日15組買家睇樓
據悉，原業主於3日前叫價330萬元放盤，由於有議價空間，單日吸引超過15組買家睇樓及洽詢。最終獲區内客議價以288.9萬元沽出，累減41.1萬元或12%，折合呎價11,791元。
6月收樓、入伙僅4個月
代理透露，原業主購入單位用作自住，今年6月才正式收樓，入伙僅4個月，單位近乎全新。目前屋苑二手成交稀少，而一手方面同類型開放式戶型亦接近售罄。
原業主於2023年以352.6萬元一手購入單位，持貨僅1年，帳面蝕讓63.7萬元，期内貶值約18%。
發展商在2023年5月推售NOVO LAND一手新盤時，當時曾開放一類同座面積相同的F室示範單位，實用面積245平方呎，同為開放式間隔。
↓↓NOVO LAND Arreso第5座18樓F室 ↓↓
+2
屯門582呎兩房私樓三球有交易！呎價5千蚊平過居屋 創近年新低向隅客入標啟德新盤不成 轉陣1770萬買荃灣海之戀四房蝕讓貨太古城兩房業主移民急放盤 半年劈三球終650萬沽 十年貶值逾7%租樓不如供樓！家庭客棄租轉買 斥775萬購東堤灣畔三房套「五球」進駐西半山豪宅段 羅便臣道呎價1.3萬、貼近沙田第一城減息後長情業主沽貨！馬鞍山新港城三房620萬沽 20年大賺四球北角城市花園三房808萬平沽 呎價低見1萬元 創屋苑近年新低