屯門NOVO LAND開放式289萬蝕賣　原業主住咗4個月寧蝕近2成走！

樓市前景未明，部分新樓業主入伙僅數個月即蝕讓沽貨離場。屯門新盤NOVO LAND一伙開放式單位最新以288.9萬元沽出，呎價11,791元。原業主於去年一手買入單位，今年6月才收樓，持貨僅1年帳面蝕讓63.7萬元離場，蝕幅近2成。



利嘉閣屯門NOVO LAND分行助理分區經理林英傑表示，該單位為NOVO LAND 5座中層F室，實用面積245平方呎，開放式間隔。

業主提供議價空間、單日15組買家睇樓

據悉，原業主於3日前叫價330萬元放盤，由於有議價空間，單日吸引超過15組買家睇樓及洽詢。最終獲區内客議價以288.9萬元沽出，累減41.1萬元或12%，折合呎價11,791元。

NOVO LAND 位於屯門欣寶路8號。（余俊亮攝）

6月收樓、入伙僅4個月

代理透露，原業主購入單位用作自住，今年6月才正式收樓，入伙僅4個月，單位近乎全新。目前屋苑二手成交稀少，而一手方面同類型開放式戶型亦接近售罄。

原業主於2023年以352.6萬元一手購入單位，持貨僅1年，帳面蝕讓63.7萬元，期内貶值約18%。

發展商在2023年5月推售NOVO LAND一手新盤時，當時曾開放一類同座面積相同的F室示範單位，實用面積245平方呎，同為開放式間隔。

↓↓NOVO LAND Arreso第5座18樓F室 ↓↓