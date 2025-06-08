大學生1.75萬租屯門NOVO LAND兩房 呎租38元 創屋苑兩房戶新高
撰文：李明珠
出版：更新：
暑假將至，租務旺季來臨，內地學生開始搶租。屯門NOVO LAND一伙兩房最新以月租1.75萬元租出，呎租約37.6元，創屋苑兩房戶租金新高。業主於3年前一手買入單位，現享約3厘租金回報。
美聯物業分行首席高級營業經理周麗萍表示，該單位為NOVO LAND 1B期Bergen 2座中樓D室，單位實用面積約465平方呎，屬兩房間隔。單位放租後迅速獲區內大學生租客青睞，由於鍾情屋苑配套完善及方便上學，最終以月租1.75萬元承接，折合呎租約37.6元。
租金創屋苑兩房戶新高
代理指出，NOVO LAND於去年錄得一宗兩房以月租1.7萬元新高成交後，是次單位租金再較當時高出500元，創屋苑兩房戶租金新高。另外，屋苑本月至今不足一周，租務成交已錄得近20宗，預計暑期租務旺季，屋苑租務將更趨活躍。
業主於2022年8月以約696.9萬元購入上址，按最新租金計算，租金回報率達3厘。
筲箕灣傲華錄首宗租 開放式連設基本傢俬月租1.45萬、回報4.8厘紀惠湯文亮3900萬賣中環地舖 上月蝕3400萬腰斬價沽同一條街地舖小巴大王馬亞木家族沽貨 西環地舖八千萬成交 持貨20年賺9成走區內客1.28萬租新屯門中心兩房 一做法令業主「爽手」減租兩百拆息軟租金硬 投資客390萬買粉嶺中心兩房 料享3.8厘租金回報差估署：3月租金指數報193.7點、升0.31% 住宅租金料升最多5%