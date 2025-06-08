大學生1.75萬租屯門NOVO LAND兩房　呎租38元　創屋苑兩房戶新高

暑假將至，租務旺季來臨，內地學生開始搶租。屯門NOVO LAND一伙兩房最新以月租1.75萬元租出，呎租約37.6元，創屋苑兩房戶租金新高。業主於3年前一手買入單位，現享約3厘租金回報。



美聯物業分行首席高級營業經理周麗萍表示，該單位為NOVO LAND 1B期Bergen 2座中樓D室，單位實用面積約465平方呎，屬兩房間隔。單位放租後迅速獲區內大學生租客青睞，由於鍾情屋苑配套完善及方便上學，最終以月租1.75萬元承接，折合呎租約37.6元。

租金創屋苑兩房戶新高

代理指出，NOVO LAND於去年錄得一宗兩房以月租1.7萬元新高成交後，是次單位租金再較當時高出500元，創屋苑兩房戶租金新高。另外，屋苑本月至今不足一周，租務成交已錄得近20宗，預計暑期租務旺季，屋苑租務將更趨活躍。

業主於2022年8月以約696.9萬元購入上址，按最新租金計算，租金回報率達3厘。