油塘親海駅I首宗租賃　一房月租1.5萬　業主減租1500元享4厘回報

長實（1113）旗下油塘親海駅I 近期陸續入伙，最新錄得首宗租賃成交個案，最新一房戶以每月約1.5萬元租出，呎租約54元，以是次租金計料有逾4.1厘回報。



中原地產東高級分行經理郭麗娟表示，是次租賃成交為1座高層F室，實用面積277平方呎，屬一房間隔，單位座向東北方，望開揚都市景，以及少量海景。

單位以開放式廚房設計。據知，原業主放盤2星期，最初以月租1.65萬元放租，終累減租1,500元，以每月1.5萬元租出，折合實用呎租達54元。至於租客為國內公司客。

單位望都市景以及少量海景。

租金回報逾4.1厘 開放式戶租金1.2萬起

據悉，業主於2023年8月以434萬元購入單位，以是次租金計，料回報逾4.1厘。郭麗娟指，親海駅I 市場錄逾30個放租盤，開放式戶入場租金約1.2萬元，一房戶由1.4萬元起，兩房戶由2萬元起，三房戶則由2.8萬起。