蔡冠深撈底四千萬購黃竹坑甲廈宏基匯　呎價僅6500元、兩年瀉六成

甲廈空置率持續高企，拖累寫字樓成交價格下挫。其中，由宏基資本（2288）發展位於黃竹坑的寫字樓項目宏基匯26樓全層，近期獲香港中華總商會會長蔡冠深及相關人士以4,000萬元購入，呎價僅6,475元，較兩年前16,250元的呎價高位回落超過六成。



資料顯示，上述成交為黃竹坑道23號宏基匯26樓全層6個單位，單位面積約6,178平方呎。物業於上月底於4,000萬元沽出，成交呎價約6,475元。據悉，新買家名義為ENNOBLE LIMITED（恩嘉有限公司），背後股東及董事之一為香港中華總商會會長蔡冠深，而另一股東為蔡冠深妻子關頴琴。

新買家為香港中華總商會會長蔡冠深及相關人士。（黃浩謙攝）

相若樓層呎價曾高見16,250元 兩年間瀉六成

翻查成交資料，項目呎價高位涉及25樓04至06室，屬與本次成交的相若樓層，總面積約2,999平方呎，約半層樓面，於2023年3月合共以4,873萬元沽出，呎價高見16,250元。換言之，項目呎價兩年間從高位回落逾六成。

另外，該甲廈於2023年落成並推售，樓高27層，涉133伙，單位建築面積為747至1,327平方呎。