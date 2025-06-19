錦上路站柏瓏II單日撻19宗　涉樓價1.55億　眾買家輸逾1557萬訂金

信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）錦上路站第一期發展項目第1B期柏瓏 II，在單日連錄19宗撻訂個案，眾買家3年前入市，共涉及樓價逾1.55億元，今棄購料共輸逾1,557萬元訂金。



單日連錄19宗撻訂 涉樓價逾1.55億

據成交紀錄冊顯示，涉及單位柏瓏 II第7座，實用面353至469平方呎，屬一房至兩房間隔，於2022年5月底至6月初沽出，眾買家採用「建築期付款計劃」，成交價712.62萬至902.88萬元。

惟該批單位於6月17日被列為終止交易，料眾買家已撻訂，並遭發展商各沒收10%訂金，即合共涉逾1,557萬元訂金。

至今累撻20伙 佔全盤近2.5%

據資料指，錦上路站柏瓏II共提供805伙，如連同早前2022年曾錄得一宗撻訂個案計，即至今合共20宗撻訂，即佔全盤近2.5%。