港銀息口維持不變　經絡按揭轉介曹德明：料下半年出現首次減息

美聯儲議息會議結束，宣布基準利率維持4.25厘至4.5厘區間。而滙豐銀行同日亦宣布最優惠利率（P）維持不變，保留在目前5.25%的水平。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，美聯儲將會審視通脹及就業數據走勢，如情況可控預期下半年將會進行年內首次減息。



曹德明表示，本港銀行於去年3度下調最優惠利率，幅度及速度均高於市場預期，銀行因應美息走勢以及現時資金成本考量，未有調整最優惠利率。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明。

現時HIBOR已跌穿1厘 對樓市有正面支持

曹德明續指，雖然美國仍未減息，使香港銀行未有調整最優惠利率。不過，近期新股市場氣氛熾熱，熱錢持續湧入本港，巿場對港元需求顯著增加，一個月HIBOR亦大幅回落，今日一個月HIBOR報0.54厘，連續23個工作日維持1厘以下水平。即使香港銀行未有調整最優惠利率，現時HIBOR已跌穿1厘，供樓業主的利息開支已可即時減低，對樓市有正面支持作用。

500萬樓月供較封頂息率3.5厘減少4,369元。

500萬樓月供較封頂息率3.5厘減少4,369元

以今日一個月HIBOR報0.54厘，以普遍H按計劃「H＋1.3厘」計算，今日H按實際按息報1.84厘，較封頂息率3.5厘大幅減少1.66厘。假設500萬貸款額，年期30年，如以今日Ｈ按按息1.84厘計算，每月供款為18,083元，比起以封頂息率3.5厘計算，每月供款為$22,452，每月供款可減少4,369元或19.5%。

料HIBOR短期內下試0.5厘或以下

曹德明表示，若果市場對港元需求持續，銀行體系總結餘維持在千億港元以上，HIBOR短期內亦有機會下試0.5厘或以下水平。另外，如美國於下半年減息，料本港銀行會根據自身商業策略，跟隨下調最優惠利率，最優惠利率有機會於年底前降至加息周期前的水平。