普通話拼音買家連續3個月逾千宗　呢個樓盤最多內地客

樓價自高位回調近三成，加上撤辣、引進人才政策及利率下降等利好因素，均推動非本地買家入市。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，5月份全港普通話拼音買家錄得1,042宗，較4月的1,207宗按月下跌約13.7%，而涉及金額約104億元，亦按月減少近9%。不過，該月仍是連續第三個月成交量逾千宗、及金額達百億以上，顯示普通話買家入市氣氛仍活躍。



普通話拼音買家佔25% 撤辣後15個月掃貨1654億

政府自去年2月全面撤辣，吸引不少內地人士來港置業及移居。自2024年3月至2025年5月的15個月期間，全港錄得逾6.3萬宗私人住宅買賣登記，其中以普通話拼音登記的買家高達1.55萬宗，佔比約四分之一，當中一手錄7,361宗，而二手錄8,188宗，顯示平均每四位買家中，便有一人可能是具內地背景的買家。

陳永傑續指，據中原地產數據，上述1.55萬宗交易涉及金額合共約1,654億元，佔同期總成交額5,490億元的三成，折算人均購買力達1,063萬元，突顯內地客資金充裕。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，5月份全港普通話拼音買家錄得1,042宗，較4月的1,207宗按月下跌約13.7%。（盧翊銘攝）

港島南岸最吸內地客 撤辣後錄610宗

至於撤辣後最多「普通話客」的樓盤，陳永傑表示，首位是黃竹坑港島南岸，錄610宗，其次是將軍澳日出康城及啟德天璽‧天，各佔443及416宗。早前刷新本港新盤收票最高紀錄、新地（0016）西沙SIERRA SEA亦錄得135宗。

（中原數據）

撤辣後最多「普通話客」的樓盤為港島南岸，錄610宗。（資料圖片）

啟德區成熱點 鐵路沿線物業吸引力高

在地區分布方面，他指啟德區樓齡較新、以一手盤為主，且配套逐漸完善，吸引大批內地買家進駐。撤辣後，該區錄得3,477宗私樓成交，其中普通話拼音買家達1,754宗，佔比達五成，涉及金額高達259億元，為全港最多普通話拼音買家入市地區。

其次為何文田，錄得678宗成交，啟德成交量遠高出逾1.6倍。此外，內地買家亦偏好交通便利物業，例如南昌站一帶（涵蓋匯璽、維港滙等屋苑），普通話買家佔比高達65%；黃竹坑站與日出康城的比重亦分別達47.3%及23.3%，顯示選址考慮交通及生活配套。

啟德區樓齡較新、以一手盤為主，且配套逐漸完善，吸引大批內地買家進駐。（資料圖片）

非本地身份買家顯著增長

陳永傑補充，根據立法會資料，在2024至25年度（2024年4月至2025年2月共11個月）住宅成交中，有2,997宗來自不持香港身份證的個人買家，按年大升3.3倍，較2020年至2024年3月合共錄得的1,131宗亦高出約1.6倍。該類買家佔整體住宅成交比例由不足2%，升至5.47%，反映撤辣政策有效吸引境外資金入市。