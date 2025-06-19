NOVO LAND 3A期預計下周開價　全盤累售約3400伙、套現約200億

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND 3A期今日（19日）再開放多兩個示範單位向傳媒參觀，並指樓盤將會於下周公佈開價詳情，涉及不少於107伙。



新地代理執行董事陳漢麟表示，下周開價後，將會向公眾開放示範單位參觀。

陳漢麟表示，NOVO LAND共6期，累售約3,400伙，共套現約200億元。陳漢麟指，樓盤上一期開售時，因地理位置方便，吸引到教師、醫護及機組人員購買，預計之後會提供優惠吸引該類客源。另外，NOVO LAND因靠近邊境口岸，亦吸引多個長線投資者和內地客購買。

陳漢麟表示，樓盤開價之後，將會招標出售3A期的三房單位，其後亦會招標其餘約26個4房單位。