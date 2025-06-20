錦上路站柏瓏兩日撻38宗、佔全盤5%　新增19宗撻訂眾買家輸1617萬

信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）錦上路站第一期發展項目第1B期柏瓏 II，在今日（20日）連錄19宗撻訂個案，眾買家同樣在3年前入市，共涉及樓價近1.62億元，今棄購料共輸逾1,617.95萬元訂金。項目累計兩日連錄38宗撻訂，料殺訂總金額逾3,100萬元。



單日連錄19宗撻訂 涉樓價近1.62億

據成交紀錄冊顯示，涉及單位柏瓏 II第7、8座，實用面444至468平方呎，屬兩房間隔，於2022年5月底至6月初沽出，，成交價757.42萬至945.03萬元。

惟該批單位於6月18日被列為終止交易，料眾買家已撻訂，並遭發展商各沒收10%訂金，即合共涉逾1,617.95萬元訂金。

至今累撻40伙 佔全盤近5%

據資料指，錦上路站柏瓏II共提供805伙，項目兩日內連錄38宗撻訂，料殺訂總金額逾3100萬元，如連同2022年的2宗撻訂個案計，即至今合共40宗撻訂，即佔全盤近5%。