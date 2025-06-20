沙田溱岸8號連環大額成交　四房套1925萬沽　業主5年冇咗375萬

拆息近期下調，部分買家加快入市步伐，沙田溱岸8號錄得兩宗連環大額成交個案。其中屋苑一伙四房套單位，獲區內用家以1,925萬元承接，呎價約16,453元。業主持貨不足五年，帳面慘蝕約375萬元，單位期間貶值約16.3%。



美聯物業區域聯席董事陳國良表示， 是次成交為溱岸8號5座高層A室，實用面積約1,170平方呎，屬四房雙套連儲物房間隔。單位原叫價約2,050萬元，議價後以1,925萬元成交，呎價約16,453元。

代理透露，買家為本區用家，睇樓近兩年，多次錯失機會，因此決定加快入市腳步。據悉，原業主於2020年8月以2,300萬元購入，持貨不足五年，是次轉手帳面蝕約375萬元，單位貶值約16.3%。

↓↓溱岸8號5座高層A室↓↓

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另一伙三房套單位十年升值約17%

至於另一宗成交為5座中層B室，實用面積936平方呎，屬三房套間隔，業主叫價1,588萬元。因盤源短缺，放盤不足一星期便獲承接，雙方議價後以1,500萬元成交，呎價約16,026元。

據悉買家為屋苑多年租客，雖然沒有樓睇，但熟悉屋苑單位質素，故決定購入自住。據悉，原業主於2015年5月以1,285萬元購入單位，持貨約十年 ,是次轉手帳面獲利215萬元，單位期間升值約16.7%。