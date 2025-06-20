銀主急走貨！大埔倚龍山莊複式銀主盤狠劈近兩球　1010萬貼市沽

近期交投氣氛正面，銀主加快沽貨。大埔倚龍山莊一伙複式銀主單位，銀主累劈190萬元，終以1,010萬元沽出，呎價約6,293元，屬貼市價成交。單位29年帳面升值約256萬元或34%。



中原地產高級資深分區營業經理吳啟業表示，上述成交單位為倚龍山莊29座複式戶，單位實用面積1,605平方呎，屬銀主盤。單位新近以約1,200萬元叫價放盤，最終減價190萬元，終以1,010萬元沽出，呎價約6,293元。

大埔倚龍山莊。

貼市價沽出 29年升值約34%

至於，新買家為外區客，心儀屋苑環境及單位質素，決定買入自住，屬貼市價成交。另外該物業目前估價為1,200萬元，即最新成交價較估價平約15.8%。

翻查資料，原業主於1996年以754萬元購入單位，惟最終淪為銀主盤。單位29年帳面升值約256萬元或34%。