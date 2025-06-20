業主減價成全年輕人置業夢　青年客追價20萬　終5球買新葵芳花園

二手市場疲弱，有青年客見息口向下決心入市，於追價20萬元，以500萬元買新葵芳花園高層兩房戶。至於原業主早已移民並授權家人代辦賣樓一事，亦不想家人為賣樓奔波，及有意成全年輕人置業夢，決定讓步減價賣樓。



中原地產資深分區營業經理許偉業表示，是次成交為新葵芳花園B座高層07室，實用面積415平方呎，屬兩房間隔。原業主在2021年起授權家人代辦售樓事宜，目前已經移民，單位新近以500萬元沽出，呎價12,048元。

青年客追價20萬至500萬入市

至於，新買家為區內青年客，因見近期屋苑租金向上，以及息口向下決心入市。而該名青年買家本身一直留意新樓，但發覺交通及住近家人比較實際，惟見6月初新葵芳花園C座有單位成交價升穿至513萬元沽出，亦發現500萬元以下單位所剩無幾。

↓↓新葵芳花園B座高層07室↓↓

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業主為成全年輕人置業夢讓步

在睇樓後上址並出價480萬元，惟業主態度堅决亦表示508萬元已是最平。最後青年買家亦只好無奈追價20萬元至500萬元，而業主亦不想家人為賣樓一事奔波及有意成全年輕人置業夢，決定讓步沽出單位。

至於，原業主2014年395萬購入，持貨至今11年，是次轉手帳面獲利105萬元，單位期內升值26.6%。

外望開揚景。（代理提供）