佳明21.5億沽粉嶺兩個數據中心　潛在買家屬數據基礎設施建築商

佳明集團 （1271）宣布出售旗下兩個粉嶺的數據中心項目於潛在買家，共涉資21.5億元，該潛在買家爲數據基礎設施建築商。



該地皮位於粉嶺安全街及安居街，分別由旗下子公司悅基發展和金達富擁有。該兩塊地皮皆會興建數據中心，名爲iTech Tower 3.1及iTech Tower 3.2。當中 Tower 3.1已大致竣工，而Tower 3.2則正在興建。

佳明集團數據中心機房。（圖片來源：iTECH Data Centre Towers)

Tower2 將根據建築成本及管理費計算

按照協議，出售 Tower 3.1的價格將不超過15億元，而 Tower 3.2 會計算其相關建築成本及土地成本的總和，其中的6.5億元以獲得同意。餘下代價將根據Tower 3.2竣工尚需的建築成本，加上該等成本的開發管理費計算。

根據公開資料，該潛在買家爲為數據基礎設施建築商，專向提供超大規模、客製化及主機託管數據解決方案。