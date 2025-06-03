全港呎價最貴商廈價崩！永倫中環皇九頂層2.3億腰斬沽　狂輸逾3億

核心商業區寫字樓價崩！「收租王」永倫集團出現大蝕讓個案，最新以約2.3億元沽出中環皇后大道中九號34樓全層，成交呎價僅約26,838元。值得留意，永倫集團在在2018年寫字樓高位時以約5.3億元購入，呎價約61,844元，創全港甲廈呎價最高紀錄。以最新成交價計算，該寫字樓單位在過去7年，帳面貶值約57%，樓價蒸發逾3億元。



上述大幅貶值的寫字樓單位為中環甲廈皇后大道中九號34樓全層，屬大廈最高層，建築面積約為8,570平方呎，在2024年12月以蝕讓價推出放售，叫價3.52億元，意向呎價41,074元。

市場消息指出，該單位最新以約2.3億元沽出，成交呎價僅約26,838元。該單位是次連同醫療集團租約出售，月租金收入約為74萬元。

2018年買入價5.3億、呎價61844元貴絕全港

值得留意，永倫集團在在2018年寫字樓高峰時，以約5.3億元購入皇后大道中九號34樓全層，呎價約61,844元，創全港甲廈呎價最高紀錄。以最新成交價2.3億元計算，帳面大蝕3億元，而物業買入時及賣出時的佣金支出，涉及合共760萬元，預計實際蝕讓金額更高。

金鐘遠東金融中心蝕63%正在放售

事實上，永倫集團近年頻頻沽售旗下房地產資產，目前仍有不少核心區商業物業正在放售，如永倫主席倫耀基旗下的茂盛控股（0022），近月委託代理放售金鐘遠東金融中心極高層海景單位，意向價6,116萬元，較7年前商廈高峰期的購入價，大幅低逾1億元約或63%。

此外，永倫持有的美國銀行中心13樓，建築面積約13,880平方呎，目前正叫價3.5億元，意向呎價25,216元。

金鐘遠東金融中心。（資料圖片 / 江智騫攝）

2月份曾一周內沽3物業、套現近10億

永倫集團沽售步伐一直未停，如在2月份一周之內連環沽出3項物業，套現接近10億元。當中包括青衣永倫800酒店以7.65億元沽出，同一周內以1.18億元沽出屯門仁政街地下16號慎成大廈1、2及3樓，以及以1.07億元沽出北角書局街28號國賓大廈2及3樓。