永義銅鑼灣銀座式商廈The HEDON全幢叫價6億

永義（1218）或相關人士持有的銀座式商廈銅鑼灣The HEDON全幢，叫價約6億元放售。



高力表示，The HEDON物業座落於銅鑼灣勿地臣街及耀華街交界，為一幢27層高之銀座式商廈；總建築面積約46,183平方呎，每層面積由約1,955至2,142平方呎，23至29樓分別為3,964平方呎之複式商舖單位。此外，大廈更附設專用升降機貫通整個零售基座，方便旗艦店用戶使用。

The HEDON落成於2024年，以落地玻璃外牆設計，入口及外牆設有矚目戶外廣告位置，部份單位更設平台設施，大廈亦設有複式樓層供租戶選擇。現時租戶大多以知名餐廳、消閒娛樂為主。

高力香港資本市場及投資服務部高級董事吳嘉輝表示，物業毗鄰時代廣場及利舞臺廣場，距離港銅鑼灣港鐵站A出口約2分鐘步程。