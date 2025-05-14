新婚內地專才築愛巢　986萬執柏傲莊蝕讓貨　上手5年帳面蒸發54萬

專才來港人數持續增加，帶動區內二手交投。有新婚內地專才成功執平貨，新近擲986萬元買大圍柏傲莊平台特色戶，呎價近2萬元。原業主持貨5年轉手帳面蒸發53.6萬元。



中原地產分行高級分行經理鍾志聰表示，是次成交為大圍柏傲莊2A座低層平台特色戶，實用面積495平方呎，屬兩房間隔。

單位最初以1,040萬元叫價放盤，議價後以986萬元成交，呎價19,919元。至於，新買家為新婚內地「高才通」專才，因鍾情柏傲莊屬港鐵上蓋大型屋苑，交通方便，見上址間隔合用，即承接自用。

大圍柏傲莊。

持貨5年輸逾半百萬 今年暫錄22宗帳蝕

至於，原業主於2020年10月以1,039.6萬元一手買入，持貨至今約5年，是次轉手帳面蝕讓53.6萬元，單位期內貶值約5.2%。

翻查資料，柏傲莊今年暫錄22宗屬帳面蝕讓個案，蝕幅由1%至20%。當中最勁一宗屬柏傲莊1期3B座高層，原業主在2020年848.5萬元買入，於今年3月以680萬元沽出，單位5年貶值168.5萬元或2成。