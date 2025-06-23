沙田第一城本月交投22宗 長情業主545萬沽貨 持貨22年升超過3倍
撰文：李健民
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十大藍籌屋苑沙田第一城最近交投活躍，屋苑一伙三房單位以545萬元易手，原業主持貨22年，單位獲利419萬元，升值約3.3倍。
中原地產分區營業經理侯惠良表示，該新成交單位爲7座低層E室，實用面積約504平方呎，原業主本叫價568萬元，經過商議後以545萬元沽出，平均呎價約10,813元。
2003年買入價126萬
據了解，原業主於2003年以126萬元購入該單位，持貨約22年後，最終獲利約419萬元，單位期內升值近3.3倍。
拆息回落帶動屋苑交投 同戶型單位亦錄大額升幅
侯惠良表示，由於香港近日拆息回落，從而帶動整體交投，本月第一城暫時錄得22宗成交。當中同戶型單位裏，一期14座低層D室單位屬較大升幅，該單位實用面積約853平方呎，並於6月13日以836萬元成交，平均呎價達9,801元，單位期內升值1.7倍。
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