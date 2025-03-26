四個月劈價2次！沙田第一城業主385萬沽兩房 13年照賺48%離場
撰文：李煥好
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沙田第一城有二手業主為求去貨，放盤四個月內兩度減價。屋苑一個中層兩房單位，業主放盤四個月叫價一減再減，最終累劈一成或45萬後，以385萬元沽出，呎價13,556元。原業主持貨13年帳面仍賺超過一球離場。
美聯物業區域聯席董事黃錦瀚表示，上述成交單位為沙田第一城49座中層F室，實用面積284平方呎，屬兩房間隔，望花園景。
↓↓沙田第一城49座中層F室↓↓
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放盤四個月降逾一成 業主仍帳賺125萬元
據悉，單位於去年12月開始放售，原業主最初叫價430萬元，直到本月才降價至390萬元，最終以385萬元成交，呎價為13,556元。換言之，單位放盤四個月累減價45萬元或逾一成易手。
翻查資料，原業主於2012年以260萬元購入單位，持貨13年，現轉手帳面獲利125萬元，單位升值48%。
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