核心區空置率12.1%創4年半新高　美聯：「小紅書經濟」帶旺民生區

零售市況不佳，據美聯最新統計數字，四大核心購物區 (中環、尖沙咀、旺角及銅鑼灣) 商舖空置率升至12.1%，創4年半新高。當中最嚴峻地區為旺角，該區吉舖數量多達334個，冠絕全港。



空置率跌幅收窄 旺角及中環受最大影響

據美聯工商舖資料研究部公佈2025年第一季零售商舖表現，核心區商舖空置率達致4年半新高，但同時與2024年第三季相比，跌幅顯著收窄。2025年第一季有約11.4% (847間) 店舖結業同時，同期開業亦達10.6%(786間)，僅次於2024年第一季的11%。

不同行業分別有不同表現，傳統零售「飲食」、「水電/五金/建材」及「衣服/鞋履/皮具」等行業，受高息環境及北上消費影響顯著萎縮，同時電子商務的崛起亦打擊實體店表現，2024年網上銷售佔整體零售約8.4%。

細分區域表現，尖沙咀表現最爲理想，展現局部復甦；旺角和中環分別因建材行業撤出及高端消費疲弱影響，分別創空置率新高及最大跌幅；至於元朗則有民生需求支撐，空置率有所回落。

資料顯示，「吉舖」數量於2025年第一季達到12.1%，當中旺角空置量最多。（資料來源：美聯工商舖資料研究部）

恢復通關致特色紀念舖數量上升

在4個核心區中，「禮品/精品/紀念品」店舖於2025年第一季錄得35間，較2024年第一季升39.1%。同時「找換店」亦增至119間，比半年前增加約4間。

江靜明表示，增長受惠於旅遊業復甦，自香港恢復通關以來，訪港旅客量上升，2024年全年錄4,450萬人次，按年增長約30.9%，反映旅遊復甦帶來消費動力。

核心區短租盛行 「小紅書經濟」帶旺民生區域

美聯旺舖董事江靜明表示，一些業主爲免物業長期空置，會傾向以「短租」形式出租單位，以維持該物業價值及人流的活動。尤其是夾公仔舖及散貨場等短期租賃，可減低租戶的資本投入，可以「試水溫」的形式，隨時調整策略和營運地點，較容易適應經濟轉型期帶來的不確定性。

同時，香港旅遊及飲食行業亦因「小紅書」流行，從而帶動民生區的零售經濟。江靜明表示，越來越多旅客會因小紅書推介，前往較爲冷門的特色區域打卡。舊油麻地警署、港島西區著名的石牆樹、卑路乍灣海濱長廊等，相繼成爲內地客訪港的打卡熱點。

上述的食店及景點均位於民生區，江靜明相信會帶旺當區人流，預計從事中低價服務與快速消費等範疇的商戶進駐民生區域，商舖空置的情況會有望好轉。