結業潮｜丘應樺：零售業較受影響 企業需因應時代「有所改變」
撰文：許湖洪
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本港店舖結業潮未止，近年不少食肆、包括連鎖飲食店、以至戲院等都相繼結業。商務及經濟局局長丘應樺接受電台節目專訪時指，企業要因應時代變遷、新營商環境轉變等，「自己都要有所改變」。
建議業界多做電商 內地及國際市場龐大、未來「好火」
近年環球經濟不租，加上北上消費熱潮，本港營商環境面對挑戰、丘應樺接受香港電台《上任三周年》訪問時指，雖然有店舖關閉、亦有新行業及商舖開業，他認為企業要因應時代變遷、新營商環境轉變等，「自己都要有所改變」。
被問到政府有否分析哪些行業面對的衝擊較大，及相應推出支援措施。丘應樺稱，疫情令市民及旅客的消費模式改變、其中零售業較受影響。他表示，政府曾向業界建議多做電商，強調內地以至國際有關市場龐大、在未來「好火」。
丘應樺又指，香港零售業打入電商市場需要有「諗法」，貿發局今年8月將再次舉辦「香港好物節」，希望協助業界將香港產品帶入內地，甚至東南亞、中東等市場，相信政府的「BUD專項基金」有助業界轉型。
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