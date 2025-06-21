結業潮｜丘應樺：零售業較受影響　企業需因應時代「有所改變」

本港店舖結業潮未止，近年不少食肆、包括連鎖飲食店、以至戲院等都相繼結業。商務及經濟局局長丘應樺接受電台節目專訪時指，企業要因應時代變遷、新營商環境轉變等，「自己都要有所改變」。



商經局局長丘應樺（黃浩謙攝）

商務及經濟局局長丘應樺接受電台專訪時指，企業要因應時代變遷、新營商環境轉變等，「自己都要有所改變」。（資料圖片／政府新聞處圖片）

商務及經濟局局長丘應樺指，企業要因應時代變遷、新營商環境轉變等，「自己都要有所改變」。（資料圖片/立法會直播截圖）

建議業界多做電商 內地及國際市場龐大、未來「好火」

近年環球經濟不租，加上北上消費熱潮，本港營商環境面對挑戰、丘應樺接受香港電台《上任三周年》訪問時指，雖然有店舖關閉、亦有新行業及商舖開業，他認為企業要因應時代變遷、新營商環境轉變等，「自己都要有所改變」。

被問到政府有否分析哪些行業面對的衝擊較大，及相應推出支援措施。丘應樺稱，疫情令市民及旅客的消費模式改變、其中零售業較受影響。他表示，政府曾向業界建議多做電商，強調內地以至國際有關市場龐大、在未來「好火」。

海皇粥店5月7日晚宣布全線七間分店結業。（劉定安攝）

因租約期滿結業的嘉禾MegaBox，在6月9日結業。（鄭子峰攝）

丘應樺又指，香港零售業打入電商市場需要有「諗法」，貿發局今年8月將再次舉辦「香港好物節」，希望協助業界將香港產品帶入內地，甚至東南亞、中東等市場，相信政府的「BUD專項基金」有助業界轉型。