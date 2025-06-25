華懋瑜一第IB期月初連撻12伙　涉樓價逾1.66億　眾買家輸1665萬訂

華懋集團及港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目瑜一第IB期，於6月初連撻12伙，總成交金額逾1.66億元。資料指，該批單位於6月10日錄取消交易，損失等同售價10%的訂金，合共損失逾1,664.8萬元訂金。



2023年3月入市 總成交金額逾1.66億

該12伙撻訂個案屬瑜一第IB期，該批買家分別在2023年3月入市，採用 「一」心一意建築期備用按揭付款計劃，以及「瑜」理所願360天現金優惠付款計劃。撻訂單位分布於3A及3B座A、B、C、D單位，實用面積由440至576平方呎，同屬兩房間隔。

料眾兩房買家共殺訂1665萬

當中，最貴一伙瑜一第IB期3B座29樓A室，實用面積519平方呎，屬兩房間隔，於2023年3月31日以1,820.98萬元售出，當時呎價35,086元。

惟該批單位在6月10日錄取消交易，料眾兩房買家遭殺樓價10%訂金，合共輸逾1,664.8萬元訂金。