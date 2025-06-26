太古城三房戶1100萬沽 長情業主持貨39年賺14倍｜多圖
撰文：李健民
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太古城暫錄20宗二手成交，較上個月同期約18宗為多。該屋苑一伙三房以1,100萬元沽出，業主持貨39年轉手，單位帳面升值達14倍。
長情業主持貨達39年 終獲1027萬升14倍
美聯物業高級分區營業經理陳彪表示，是次成交為啟天閣低層E室，實用面積約759平方呎，原業主近期叫價1,160萬元，並獲同區買家洽購，經議價後以1,100萬元成交，呎價約14,493元。
至於，原業主早於1986年11月以72.7萬元買入，持貨39年轉手，帳面大幅獲利約1,027.3萬元，單位期內升值14倍。
↓↓啓天閣低層E室↓↓
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洞庭閣單位亦升值兩成
同屋苑同時亦錄兩房成交，成交個案為洞庭閣中層A室，實用面積約545平方呎。原業主最初以750萬元叫價放盤，並獲同區客鍾情，經議價後以723萬元沽出，呎價約13,266元。
至於，原業主於2017年6月以600萬元買入，持貨8年轉手，帳面獲利約123萬元，單位期內升值約20.5%。
↓↓洞庭閣中層A室↓↓
本月錄20宗成交 屋苑有單位升2.5倍
陳彪表示，太古城本月已錄得20宗買賣，較上個月同期約18宗為多。除上述兩個單位，屋苑銀星閣中層F室亦錄得最大升幅，其實用面積約719平方呎，並於6月17日以1,043萬元成交，呎價爲14,506元，帳面升幅達2.5倍。
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