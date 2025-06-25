「股壇壞孩子」馮耀輝散貨　連沽陽明山莊豪宅及車位、帳賺1452萬

近期市況向好，有名人趁機散貨。有「股壇壞孩子」之稱的馮耀輝或相關人士，新近將旗下大潭傳統豪宅屋苑陽明山莊一伙三房套單位及一個車位，分別以3,082萬元及398萬元沽出，帳面合共大賺1,452萬元。



據悉，上述成交單位為陽明山莊摘星樓14座高層79室，實用面積1,624平方呎，採三套房兩廳連工人房間隔，外望海景。

原業主為有「股壇壞孩子」之稱的馮耀輝或相關人士，單位新近以3,082萬元成交，呎價約18,978元。另外，新買家同日再斥398萬元，加購馮耀輝所持有的陽明山莊一個車位，合共涉資3,480萬元。

大潭陽明山莊。（資料圖片）

連沽住宅及車位 帳面合共大賺1,452萬

翻查資料，馮耀輝或相關人士於2005年以約1,950萬元買入單位，持貨20年帳賺1,132萬元離場，單位升值約58%。至於該車位於2008年以77.6萬元買入，持貨17年帳賺320萬元，升值約4倍。換言之，馮耀輝是次散貨合共帳賺1,452萬元。

值得留意，馮耀輝上月初將陽明山莊4座18至19樓31室連2個有蓋車位，以意向價9,680萬元放售，呎價約29,896元。如成功以意向價沽出，單位17年料可升值4,930萬元或逾一倍。