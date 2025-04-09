紀惠湯文亮陽明山莊自住大宅4600呎　傳1.38億沽　十七年升值36%

本地老牌家族紀惠集團近月頻頻放售旗下物業資產，其集團在3月底放售大潭傳統豪宅屋苑陽明山莊一伙頂層相連大平層單位（Penthouse），意向價高達2億元，呎價約43,328元。該豪宅單位目前正由紀惠集團副主席及行政總裁湯文亮自用。



有最新市場消息透露，上述湯文亮自用的陽明山莊頂層相連大平層單位，新近以1.38億元沽出，呎價約29,896元。以最新市傳成交價計，較意向價低約31%。不過該豪宅早於2008年以1.015億元買入，即最新易手帳面升值約36%。《香港01》就上述市傳豪宅沽出消息向湯文亮查詢，惟暫時未能聯繫。



市場消息透露，上述巨型豪宅為陽明山莊雙號座頂層全層戶，該層一梯兩伙，原本為兩個實用面積同樣2,308平方呎的四房大單位，不過目前已改建為相連大平層單位，實用面積合共4,616平方呎。市傳該巨型豪宅最新以1.38億元沽出，呎價約29,896元。

叫價2億、意向呎價4.33萬 貼近屋苑歷史高位

該巨型分層豪宅近期以現狀及交吉出售，意向價高達2億元，即意向呎價約43,328元。翻查該屋苑過往成交資料，在2022年8月樓市高位時，該屋苑呎價最高達45,960元。

↓↓湯文亮自用陽明山莊層全層戶放盤相片↓↓

湯文亮自用的陽明山莊雙號座頂層全層戶，在市場上放售叫價2億元，市傳以1.38億元沽出。（代理相片）

湯文亮自用的陽明山莊雙號座頂層全層戶，內部已打通，一邊為大廳，放置多張沙發，另一邊為飯廳。目前在市場上放售叫價2億元。（代理相片）

3年前全層裝修 相連單位內部打通、設特大露台

據代理放盤相片，該豪宅單位內部提供不俗裝修，相連單位內部已打通，一邊為大廳，放置多張沙發，另一邊為飯廳。客飯廳均連接一個可放置長型大餐枱的特大露台。

過往湯文亮不時在社交平台分享家中生活、宴客情況，當中更在2022年3月份透露，該豪宅單位進行全屋裝修，並於同年底完工。

↓↓湯文亮不時於社交平台分享家中生活、宴客情況↓↓

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2022年3月份，湯文亮在社交平台透露，該豪宅單位進行全屋裝修，並於同年底完工。不過目前豪宅單位已推出市場放售，叫價2億元。（湯文亮FACEBOOK圖片）

↓↓湯文亮陽明山莊分層巨型豪宅裝修前後狀況↓↓

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2008年買入價1.015億

翻查資料，上述豪宅單位早於2008年5月以1.015億元買入，當時呎價約21,988元。單位目前業主為正民發展有限公司（JENMASTER DEVELOPMENT LIMITED），其公司董事包括湯文亮（TONG, MAN LEUNG JACINTO）、其女兒湯振玲（TONG, CHUN LING JACQUELINE），以及兒子湯振傑（TONG, CHUN KITJONATHAN）。

紀惠集團行政總裁湯文亮。(羅君豪攝)

家族成員鍾情陽明山莊 湯文亮6年前首置名義、近7000萬入市

事實上，湯文亮及相關人士過往一直鍾情陽明山莊，並曾多次買入該屋苑的單位。其中湯文亮本人在2019年6月，透過首置名義入市，斥資6,950萬元買入大潭陽明山莊11座中層67室，實用面積2,049平方呎，呎價33,919元，交易並連一個車位。

湯文亮侄兒湯振宇、湯振邦近年入市陽明山莊

此外，湯文亮侄兒湯振宇(TONG CARLOS)在2020年3月份也透過首置名義入市，以2,750萬元買入大潭陽明山莊3座高層27該單位實用面積1,031平方呎；而另一位侄兒湯振邦亦於2019年11月以2,720萬元購入陽明山莊5座中層41室，該單位實用面積1,042平方呎。

同屋苑同類高層全層戶1.736億沽、呎價3.76萬

另據該屋苑最新成交紀錄，陽明山莊12座涵碧苑極高層全層戶，實用面積同為4,616平方呎，新近以約1.736億元沽出，成交呎價約37,608元。

大潭傳統豪宅屋苑陽明山莊。

紀惠屢放售貴重資產 包括灣仔總部商廈、金鐘甲廈、南區豪宅

另值得留意，紀惠集團近期頻頻放售旗下物業資產，如在今年2月份以7,979.04萬元沽出位於灣仔新銀集團中心26樓全層集團總部；而在3月份則以1.94億元連租約沽金鐘甲級商廈遠東金融中心39樓全層，較早前叫價2.5億元大減逾兩成，同時以2.2億元沽出南區舂磡角道68至70號豪宅，較早前叫價3.8億元大減逾42%。

紀惠20億放售舂坎角華翠海灘別墅

目前紀惠集團仍有多項目貴重物業資產在市場上放售，如舂坎角海天徑3至5號的華翠海灘別墅，佔地約10.2萬平方呎，1977年落成，由30個單位組成，包括分層戶及洋房，總實用面積約5.59萬平方呎，叫價高達20億元。