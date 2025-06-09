湯文亮7.5萬轉租紀雲峰1500呎三房　昔日居於陽明山莊豪宅4600呎

本地老牌家族紀惠集團近月頻頻放售旗下物業資產，其集團副主席及行政總裁湯文亮自用的大潭傳統豪宅屋苑陽明山莊一伙頂層相連大平層單位（Penthouse），在4月上旬以1.38億元沽出。據資料顯示，紀惠湯文亮新近以公司名義租用跑馬地紀雲峰一伙三房戶，月租7.5萬元、呎租約49元，屬市價水平，是次租約期長達3年。



上述單位為紀雲峰極高層D室，實用面積1,531平方呎，三房雙套間隔，在5月10日以每月7.5萬元連車位租出，呎租約49元，租約期由2025年6月1日至2028年5月31日，為期3年。新租客為JENMASTER DEVELOPMENT LIMITED，其公司股東及董事均包括TONG MAN LEUNG JACINTO，即紀惠集團副主席及行政總裁湯文亮，以及其他相關人士。

租約為期3年

單位業主於2014年約4,508萬元一手購入上述單位，其後以140萬元買入一個車位，總買入價4,648萬元，回報約1.9厘。

跑馬地豪宅紀雲峰。

紀惠湯文亮早前以在4月上旬以1.38億元沽出自住的陽明山莊一伙頂層相連大平層單位（Penthouse），該豪宅原本為兩個實用面積同樣2,308平方呎的四房大單位，不過目前已改建為相連大平層單位，實用面積合共4,616平方呎，成交呎價約29,896元。接手新買家為全國政協委員、香港福建社團聯會主席、香港隆誠（國際）集團有限公司董事長施清流。

賣豪宅後回覆傳媒「咁大個單位，只得兩個人住，很悶」

當時湯文亮回覆傳媒表示，「咁大個單位，只得兩個人住，很悶」，又透露售出單位後會收回其持有的一個跑馬地單位作自住。不過最終改為租用跑馬地屋苑單位。

↓↓湯文亮自用陽明山莊層全層戶放盤相片↓↓

湯文亮自用的陽明山莊雙號座頂層全層戶，在市場上放售叫價2億元，市傳以1.38億元沽出。（代理相片）

早前陽明山莊巨型分層豪宅叫價2億、意向呎價4.33萬

湯文亮自用陽明山莊全層戶屬巨型分層豪宅，早前以現狀及交吉出售，意向價高達2億元，即意向呎價約43,328元。翻查該屋苑過往成交資料，在2022年8月樓市高位時，該屋苑呎價最高達45,960元。

湯文亮自用的陽明山莊雙號座頂層全層戶，內部已打通，一邊為大廳，放置多張沙發，另一邊為飯廳。目前在市場上放售叫價2億元。（代理相片）

3年前全層裝修 相連單位內部打通、設特大露台

據代理放盤相片，該豪宅單位內部提供不俗裝修，相連單位內部已打通，一邊為大廳，放置多張沙發，另一邊為飯廳。客飯廳均連接一個可放置長型大餐枱的特大露台。

過往湯文亮不時在社交平台分享家中生活、宴客情況，當中更在2022年3月份透露，該豪宅單位進行全屋裝修，並於同年底完工。

↓↓湯文亮不時於社交平台分享家中生活、宴客情況↓↓

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2022年3月份，湯文亮在社交平台透露，該豪宅單位進行全屋裝修，並於同年底完工。不過目前豪宅單位已推出市場放售，叫價2億元。（湯文亮FACEBOOK圖片）

↓↓湯文亮陽明山莊分層巨型豪宅裝修前後狀況↓↓

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2008年買入價1.015億

翻查資料，上述豪宅單位早於2008年5月以1.015億元買入，當時呎價約21,988元。單位目前業主為正民發展有限公司（JENMASTER DEVELOPMENT LIMITED），其公司董事包括湯文亮（TONG, MAN LEUNG JACINTO）、其女兒湯振玲（TONG, CHUN LING JACQUELINE），以及兒子湯振傑（TONG, CHUN KITJONATHAN）。

紀惠集團行政總裁湯文亮。(羅君豪攝)

家族成員鍾情陽明山莊 湯文亮6年前首置名義、近7000萬入市

事實上，湯文亮及相關人士過往一直鍾情陽明山莊，並曾多次買入該屋苑的單位。其中湯文亮本人在2019年6月，透過首置名義入市，斥資6,950萬元買入大潭陽明山莊11座中層67室，實用面積2,049平方呎，呎價33,919元，交易並連一個車位。

湯文亮侄兒湯振宇、湯振邦近年入市陽明山莊

此外，湯文亮侄兒湯振宇(TONG CARLOS)在2020年3月份也透過首置名義入市，以2,750萬元買入大潭陽明山莊3座高層27該單位實用面積1,031平方呎；而另一位侄兒湯振邦亦於2019年11月以2,720萬元購入陽明山莊5座中層41室，該單位實用面積1,042平方呎。

同屋苑同類高層全層戶1.736億沽、呎價3.76萬

另據該屋苑最新成交紀錄，陽明山莊12座涵碧苑極高層全層戶，實用面積同為4,616平方呎，新近以約1.736億元沽出，成交呎價約37,608元。

大潭傳統豪宅屋苑陽明山莊。

紀惠屢放售貴重資產 包括灣仔總部商廈、金鐘甲廈、南區豪宅

另值得留意，紀惠集團近期頻頻放售旗下物業資產，如在今年2月份以7,979.04萬元沽出位於灣仔新銀集團中心26樓全層集團總部；而在3月份則以1.94億元連租約沽金鐘甲級商廈遠東金融中心39樓全層，較早前叫價2.5億元大減逾兩成，同時以2.2億元沽出南區舂磡角道68至70號豪宅，較早前叫價3.8億元大減逾42%。

紀惠降價至15億放售舂坎角華翠海灘別墅

目前紀惠集團仍有多項目貴重物業資產在市場上放售，如舂坎角海天徑3至5號的華翠海灘別墅，佔地約10.2萬平方呎，1977年落成，由30個單位組成，包括分層戶及洋房，總實用面積約5.59萬平方呎，叫價高達20億元。近期降價至15億元。