差估署：5月樓價指數報286.6點、按年跌逾6%　較高位累挫28%

據差餉物業估價署最新資料，2025年5月私樓售價指數報286.6點，較2025年4月份286.5點，按月升約0.03%，惟按年跌6.19%。若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價至今累跌達28%。單計今年首五個月，樓價累跌約0.89%。



按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報288.1點，按月升0.03%；大型單位（D、E類）報261.7點，按月升0.04%。

至於細分各類戶型，A類單位（實用面積431平方呎或以下）報306.7點，按月升0.03。B類單位（實用面積431至752平方呎）報279.3點，按月表現持平。C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報270點，按月升約0.07%。

D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）報263.8點，按月升約0.04%。E類（1,722平方呎或以上） 單位報255.4點，按月跌約0.04%。

料下半年好轉、全年下跌最多3%

萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，香港1個月同業拆息（H) 維持在近三年低位，市場氣氛明顯回暖，但由於貨尾量仍然處於高位，市場購買力傾斜新盤，新盤開價未見進取，二手樓價短期將會繼續受壓。

美國關稅對全球經濟仍帶來不確定性，加上中東局勢升溫，但聯儲局可能於短期內減息以推動經濟，維持原有預測香港樓價在2025年上半年見底，樓價下半年會開始好轉，2025年全年下跌最多3%。

預料美國將於今年再減息半厘去刺激經濟，香港亦將跟隨，現有按息已回落至3%以下，高息因素開始緩和，並低於租金回報率，吸引更多投資者入市。

萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒。

預計今年一二手成交升至最多6萬宗

預計新盤銷情比二手好，但貨尾量仍然高企，預計要再減少1.2萬至1.3萬伙後，才有利樓價明顯回升，以現時銷售步伐最快在2025年第四季至明年初回落至較健康水平。短期內按月成交將徘徊在5,000宗左右水平。預計今年一二手成交量會上升至5.8萬至6萬宗左右。

發展商積極去貨。受貨尾囤積影響，相信發展商推盤時會提供更多優惠及財務計劃去吸引買家。