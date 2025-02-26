財政預算案2025｜會德豐黃光耀：放寬從價印花稅有助激活換樓鏈

【財政預算案2025、財赤、財政預算案、樓市、樓價、減辣、撤辣】財政司司長陳茂波今日（26日）公布2025-26年度《財政預算案》。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，歡迎財政預算案放寬從價印花稅，減輕置業成本，幫助更多年輕人及用家上車，亦有助推動置業階梯，激活換樓鏈。集團旗下多元化優質項目將受惠。



歡迎放寬從價印花稅 黃光耀：激活換樓鏈

黃光耀指，預算案亦公布加速「北部都會區」建設，將加強發展商投資「北都」信心，同時令創科、新興產業加快落戶區內，為區內帶來更多工作、住屋需求及經濟活動。

會德豐地產一直對「北都」發展有信心，古洞站旁的優質項目有望今年推出，第1期涉457伙，集團會運用打造新社區的經驗豐富，一同推動「北都」發展。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀。

此外，「啟德智慧綠色集體運輸系統」將於今年內招標，勢令區內配套全面升級，而集團於區內有多個優質項目，將非常受惠於此重點基建，加上體育園將正式開幕，盛事連連，進一步提升區內潛力。

歡迎將部份商業地作住宅發展用途

預算案亦公布考慮將部份商業地作住宅發展用途，此舉能提供更多優質住宅地，助年輕人、用家安居樂業，而且令土地用途更具彈性，集團對此表示歡迎。

另外，亦公布「新資本投資者入境計劃」累計逾880宗申請，預計帶來超過260億的投資，政府即將推出一系列優化措施，為計劃提供更大彈性，此舉有助吸引高淨值人士、企業、高才來港置業，推動豪宅及物業投資市場。預算案亦寬減薪俸稅、個人入息課稅、利得稅等，將減輕市民生活負擔，亦有助企業進行投資，推動消費經濟發展。