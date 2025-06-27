沙田好運中心420萬沽　一個原因短炒賺130萬、一年升值45%｜多圖

樓市低位整固，沙田好運中心錄得一宗持貨僅一年、樓價大幅升值個案。位於沙田站附近的好運中心，屋苑一伙兩房單位最近以420萬元售出，原業主僅持貨1年多，帳面已升值約130萬元，升幅高達45%。據了解，原業主去年買入價僅290萬元，其後花費40萬元裝修全屋，因此錄得大幅升值。



據地產代理表示，沙田好運中心C1座（楓林閣）低層H室，實用面積約326平方呎，該單位經議價後以420萬元售出，折合實用呎價爲12,883元。新買家爲內地投資客，購入單位用以收租，原業主於2024年購入單位，持貨僅1年多，帳面獲利約130萬元，單位期內升值約45%。

原業主去年買入後花40萬裝修全屋

據了解，單位原本裝修非常殘舊，原業主去年買入單位後，共花費約40萬元重新裝修，因此單位在短時間內錄得強勁升值。

銀行估價介乎402萬至406萬

根據匯豐及中銀的估價資料顯示，該單位現時估值分別約402萬及406萬元，即最新成交價較兩間銀行估價高出約3.4%至4.4%。