大圍柏傲莊今賣26伙即日沽清、吸金3.4億　大手客5500萬買3伙3房

由新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站上蓋柏傲莊I、II 今日（27日）發售26伙。發展商表示，開售數小時內已沽清，吸金3.4億元，平均成交呎價近20,500元。據市場消息指，現場錄逾150組客人到場抽籤，截至下午近12時半發售單位悉數沽清。



逾5500萬買3伙三房自住及收租

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行錄得一組客斥資逾5,500萬元購入3伙三房戶及兩個車位，作自住及收租之用。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（盧翊銘攝）

據市場消息指，現場錄逾150組客人到場抽籤。

本月連錄27宗撻訂 殺訂逾3587萬訂

大圍站柏傲莊I、II ，本月連錄至少27宗撻訂個案，眾買家5年前入市，涉及樓價3.59億元，累殺訂逾3587萬元訂金，撻訂單位分布在柏傲莊I、II 分布於第2座、第3座、第5座、第6座，以及第7座，於2020年10月至11月沽出，成交價718.1萬至2017.3萬元，於5月4日至25日內被列為終止交易，料眾買家已撻訂。