名人豪宅都頂唔住？趙薇舊居皇壁複式戶4900萬沽　樓價13年瀉三成

近年樓市持續低迷，豪宅市場同樣受挫，曾由名人居住的特色單位亦難逃蝕讓命運。位於深井皇壁的一伙實用面積3,494平方呎複式單位，最新以4,900萬元連兩個車位售出，呎價僅14,024元。該單位由內地影星趙薇及前夫黃有龍居住，不過在5年前已經轉讓，最新成交價較趙薇2012年買入價大幅貶值2,300萬元或約32%。



據市場消息，該複式單位為皇壁38樓及39樓B室，實用面積3,494平方呎，屬4房3套連工人房間隔。單位於本月中以4,900萬元沽出，連同兩個車位，呎價14,024元。買家姓名為普通話拼音，相信具內地背景。

值得留意的是，該單位上月曾推出拍賣，叫價同為4,900萬元，惟當時流標收場。據拍賣資料所見，單位裝修豪華，空間寬敞，擁有開揚海景。

↓↓皇璧38樓及39字樓B室↓↓

趙薇等人13年前以7200萬買入 樓價至今瀉逾三成

翻查資料，登記業主為威信國際投資有限公司（RICH CENTURY INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED）。趙薇及前夫黃有龍曾於2012年透過該公司，以7,200萬元購入上述單位及4個車位。

不過其後兩人於2020年8月辭任該公司董事，估計代表單位已透過公司股權轉讓形式易手，不過未能知悉該成交價錢。若以趙薇等人2012年的買入價計，持貨13年帳面勁蝕2,300萬元，單位期間貶值約32%。

趙薇及前夫黃有龍曾於2012年以公司名義，7,200萬元購入皇壁複式大宅及4個車位。（視覺中國）

趙薇夫婦曾1.5億連購3伙 王菲亦為屋苑業主

皇壁向來是名人聚居之地。趙薇夫婦當年曾斥資逾1.5億元，連購屋苑3個複式戶，包括37至38樓A室，實用面積2,527平方呎，據聞夫婦兩人曾於該單位居住。樂壇天后王菲亦是該屋苑業主，持有同類型複式單位。