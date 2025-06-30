投資者黎永滔放售灣仔告士打道全棟酒店　市值約6億

市場再有投資者出售物業，世邦魏理仕獲業主委託代理出售位於灣仔告士打道218號的全棟酒店物業，物業現時以現狀交吉形式出售，市值約6億元。據了解，該項目由資深投資者黎永滔持有。



世邦魏理仕香港資本市場部執行董事及主管甄浚岷表示，該物業爲樓高30層 (撇除4樓、14樓及24樓) 的酒店物業，佔地約2,335平方呎，樓面總面積約佔36,873平方呎。

物業曾於2003年由黎永滔收購

該物業於2010年3月落成，共設有55間酒店客房，部分樓層樓底高約4.8米。而標準樓層面積則約1,370至1,410平方呎，每層設有三間客房。現時該物業的5樓至28樓爲酒店樓層，頂樓兩層則作辦公室用途，而地下樓層則由知名餐飲租戶承租。

據了解，該物業曾於2003年由投資者黎永滔，以2,550萬元購入該地盤，再進行重建，以目前市值6億元計，較22年前購入價高約22.5倍。