羅佛照家族2.32億放售北角M1酒店　低11年前買入價七千萬

商業房地產市道疲弱，資深投資者放售大型物業求套現。北角M1酒店最新全幢推出放售，意向價2.32億元，呎價約7,620元，即平均每間客房約252萬元。據悉，酒店由萬通集團羅佛照家族持有，其於2014年以3.05億元買入全幢，最新意向價較買入價低出7,300萬元，11年間貶值近兩成半。



提供92間客房、平均每間252萬

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事莫旺寧表示，上述物業為北角春秧街112號北角M1酒店，地積比率建築面積約30,224平方呎。物業樓高28層連天台，地下為酒店大堂及前台。1樓起為客房層，合共提供92間客房。酒店內部裝修雅緻企理，買家購入後可考慮作輕微改裝，可作學生或員工宿舍用途。

據悉，酒店亦曾於2019年叫價5億元放售，惟未獲承接，最新再次叫價約2.32億元放售，大幅減價約2.68億元或54%，折合呎價7,620元。

北角春秧街112號北角M1酒店。

酒店出租率達99%、羅佛照家族2014年買入貶值24%

代理補充，酒店現時仍在營運中，出租率現平均約為99%，近乎滿租，可為投資者提供穩定租金收入。另外，放售期間業主曾收到了不少院校的查詢，希望能與酒店達成長期租約合約協議，用於安排學生或來港工作的職員居住，可見物業的租務潛力。

資料顯示，酒店由經營旅運及地產生意的萬通集團羅佛照家族所持有，其於2014年以3.05億元買入全幢酒店，持貨約11年，現叫價較買入價帳面蝕讓7,300萬元，物業貶值約24%。

萬通集團羅佛照家族近年亦有沽貨行動，如在2023年6月以5,500萬元沽出元朗教育路15至19號嘉誠大廈地下3及11號舖。該家族於2009年以合共2,810萬元買入該批舖位，帳面升值約96%。