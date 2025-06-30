周末新盤錄105宗、按周跌逾兩成　西營盤尚瓏33伙貨尾即日沽清

一手市場表現轉淡，過去兩日（28、29日）新盤市場錄得105宗成交，較上周的139伙下跌約24.5%。當中，富豪國際（0078）旗下西營盤尚瓏，於周日（27日）再賣發售33伙，即日全數沽清，套現近2.7億元。



西營盤尚瓏周內累沽107伙 套現逾7.7億

發展商表示，該批單位開售不足2小時已經全數沽清吸金近2.7億元，當中有大手買家連購6伙涉及2伙三房、3伙一房及1伙開放式戶，總成交金額近4,200萬元。如連同早前以價單形式發售的74伙計，項目一周內累沽107伙，套現逾7.7億元。

富豪國際（0078）旗下西營盤尚瓏。

海茵莊園有投資者「一客兩食」 涉資近1200萬

九龍建業（0034）旗下將軍澳海茵莊園過去兩日沽出6伙，套現逾3,600萬元，成交額由592.5萬元至598.4萬元，呎價由19,750元至20,850元，實用面積287及300平方呎。當中有投資者「一客兩食」擲共1,188.9萬元作投資用途，涉及為2座30及31樓B7室，實用面積300平方呎。

九龍建業（0034）旗下將軍澳海茵莊園。

凱和山連沽4伙 發展商：考慮短期內加推三房

路勁地產及深圳控股（0604）合作發展的屯門掃管笏凱和山亦連沽四伙兩房，總成交額逾2,052.12萬元，成交額由501.76萬元至523.1萬元，呎價由8,391元至8,927元，實用面積586及598平方呎。當中最貴一伙為第1座10樓F室，實用面積586平方呎，以523.1萬元沽出，呎價8,927元。路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，積極考慮短期內加推更多三房戶型等。

DOUBLE COAST I兩日累沽4伙 吸金逾2210萬

由會德豐地產、恒地（0012）、中國海外（0688）及新世界（0017）合作發展的啟德DOUBLE COAST I 過去兩日累沽4伙，套現逾2,210萬元。 當中最貴一伙為第3座38樓H室，屬一房連開放式廚房間隔，實用面積324平方呎，以售價599.3萬元沽出，呎價18,497元。