十大屋苑周末錄12宗成交　按周升逾三成　部份買家回流二手市場

十大屋苑本周末錄得12宗成交，按周升33.3%，重返雙位數，屬三周新高。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日未有全新盤推出，港島區單幢樓推售雖全數沽清，但貨尾盤單位數量不多，未對二手市場造成壓力，部份買家回流至二手市場，形成一、二手市場皆旺的局面。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

太古城三房955萬元沽 12年帳賺50萬

港島區方面，太古城本周末錄一宗買賣成交，單位為高安閣中低層C室，實用面積701平方呎，屬三房間隔，望內園景，早前以1200萬元放售，5月初下調叫價至990萬元，最終以約955萬元成交，呎價13,623元。原業主於2013年以905萬元買入單位，持貨12年，是次沽出帳面獲利50萬元或約5.5%。

九龍區方面，美孚新邨本周末錄得一宗成交，6月累錄27宗成交。成交單位為百老匯街103號低層D室，實用面積716平方呎，屬三房間隔，現以635萬元成交，呎價8869元。原業主於2012年以593萬元購入單位，持貨13年，是次轉手帳面獲利42萬元，單位升值7.1%。

太古城。（資料圖片）

十大屋苑本周末錄得12宗成交，按周升逾三成。

嘉湖山莊錄4宗成交

新界區方面，嘉湖山莊本周末錄得4宗交投，平均呎價8358元，交投暢旺，其中一宗為賞湖居4座低層D室，實用面積551平方呎，屬三房間隔，叫價490萬元，最終以470萬元成交，呎價8,530元。據悉，原業主於2018年以500萬元購入單位，持貨7年，是次沽出帳面蝕讓30萬元，單位貶值6%。

另外，映灣園本周末錄得1宗成交，單位為9座低層G室，實用面積756平方呎，屬兩房間隔，望池及海景，現以748萬元成交，呎價9894元。據悉，原業主於2020年以800萬元買入單位，持貨5年，是次轉手帳面需蝕讓52萬元或約6.5%。