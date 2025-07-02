愉景灣兩房600萬成交　同屋苑業主睇好後市　趁低息撈貨多一伙

隨著近期拆息下調，部分業主把握時機增持物業。愉景灣尚堤一伙兩房單位以600萬元成交，實用呎價7,702元。新買家為同屋苑業主，是次看準樓價及息口處於低位，決定增購此單位作自用。



中原地產分行經理胡文翰表示，上述成交單位為愉景灣尚堤2座低層B室，實用面積779平方呎，屬兩房間隔，向南，望開揚景觀。據悉，該單位自年初放盤數月成功售出，成交價600萬元，實用呎價7,702元。

成交單位為愉景灣13期尚堤2座低層B室，實用面積779平方呎，屬兩房間隔。（代理圖片）

拆息回落利入市 較一年前同類單位平約6.3%

代理透露，原業主屬投資者，當年連同租約購入該單位後一直作出租用途。新買家為愉景灣現有業主，眼見近日拆息回落令供樓負擔減輕，加上預期美國聯儲局下半年將會減息，因此決定趁樓價處於相對低位時增持物業作自住之用。

該屋苑對上一宗同類型成交為尚堤2座中層B室，座向及面積相同，於去年9月底以640萬元售出。相比之下，屋苑同類型單位樓價在不足一年內下跌約6.3%。

19年間升值175萬元

翻查資料，原業主於2006年以425萬元購入單位，持貨19年後轉手，帳面大賺175萬元，單位升值逾四成。