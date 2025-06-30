南昌一號「四房神則」再蝕 ！換樓客800萬執平貨　上手3年蝕230萬

二手市場疲弱，長沙灣南昌一號有一伙被市場戲稱「四房神則」的四房單位，新近以800萬元沽出，原業主持貨約3年，轉手帳面蝕讓230萬元，單位期內貶值逾兩成。



香港置業首席聯席董事曾家輝表示，上述單位爲高層A室，實用面積約595平方呎。原業主曾叫價約860萬元，經過議價後以800萬元成交，呎價爲13,445元。據了解，該新買家爲區外換樓客，於放盤3個月後向原業主洽詢該單位，見單位間隔實用，便決定入市。

至於，原業主曾在2022年8月以約1,030萬元購入單位，持貨至今3年，是次轉手帳面蝕讓約230萬元，單位貶值約22%。

長沙灣南昌一號。

過去3年至少有8宗蝕讓 最勁輸逾兩成半

據資料顯示，如連同上述成交計，南昌一號過去3年成交量較少，共錄得僅12宗二手成交。當中至少有8宗蝕讓個案，蝕幅由4%至26%，當中蝕幅最勁單位為低層A室四房，實用面積約552平方呎，於2024年1月以800萬元沽出，呎價14,493元。原業主持貨一年半，帳面蝕讓近281萬元，單位貶值近26%。

「四房神則」早於2016年推售

南昌一號早於2016年推售，當時項目的A單位，以面積不足600平方呎可以間出四個房間及兩個廁所，引起市場熱議，被形容為「神則」，而上述成交正是「四房神則」單位。

長沙灣南昌一號。。(吳鍾坤攝)