近兩年百分百蝕讓！深水埗AVA 61納米樓售265萬　五年貶值18.5%

二手樓市疲弱，再錄納米樓蝕讓個案。深水埗AVA 61一伙開放式單位，新近以256萬元成交，呎價約17,667元。原業主持貨5年，期間單位貶值約18.5%。



利嘉閣地產高級聯席董事陳炳南表示，上述成交單位為AVA 61中低層D室，實用面積約150平方呎，屬開放式戶型，外望街景。新買家認為單位間隔符合個人實際需要，叫價合理，加上屋苑樓下日常起居配套一應俱全，決定向業主洽購。最終單位以265萬元成交，呎價約17,667元。

AVA 61中低層D室，實用面積約150方呎，屬開放式戶型。（資料圖片）

近兩年百分百蝕讓 業主5年慘蝕60萬

據悉，原業主於2020年以約325萬元買入單位，持貨5年仍需帳蝕60萬元，期內單位貶值約18.5%。

翻查AVA61近兩年的成交紀錄，連同上述個案，該單幢樓兩年暫錄得9宗買賣，全部均需要蝕讓，蝕幅介乎11至27%，成交呎價介乎16,585至21,459元。