月租4300蚊住新樓！恒地系深水埗映岸變青年宿舍、提供676個宿位

由香港小輪（0050）及市建局合作發展，由恒地（0012）負責銷售的深水埗通州街住宅新盤映岸，正式更改成為東華三院旗下青年宿舍項目，並改名為「東華‧南昌匯」。項目提供最多676個宿位，每個宿位月租由4,310至6,630元。



最多提供676個宿位 最平4310元起

「東華‧南昌匯」戶型涵蓋兩放式至兩房，實用面積由283平方呎至412平方呎。當中開放式屬二人單位，實用面積由283平方呎，設雙人床或單人碌架床；一房同樣屬二人單位，實用面積由283平方呎至287平方呎，設雙人床或單人碌架床；兩房屬四人單位，實用面積由369平方呎至412平方呎，只設單人碌架床。

二人申請資產不得超過79.6萬

資料顯示，該批青年宿舍的申請人必須為年滿18但未滿31歲香港永久居民、一人申請收入不超過2.8萬元，其資產不超過39.8萬元，而二人合併申請收入不超過5.6萬元，其資產不超過 79.6萬元。另無擁有香港住宅物業或相關權益，及未曾於政府青年宿舍計劃入住超過3年。

最多提供676個宿位，最平4310元起。

原稱「映岸」 恒地曾表示以現樓推盤

翻查資料顯示，「東華‧南昌匯」原稱「映岸」，屬恒地旗下長沙灣新盤「映築」的姊妹盤，由兩座26層高的住宅大樓組成，可以提供262伙，單位實用面積約261至573平方呎。

項目最初在2022年6月上載樓書， 當時表示定價參考同系長沙灣「映築」，及後恒地又預告會在2023年2月推出應市，惟一拖再拖至2024年3月獲批滿意紙後，聲稱以現樓推盤並開放示範單位參觀，但最終在「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」下改為青年宿舍項目。

↓↓昔日映岸開放現樓示位參觀、第1座26樓B室↓↓