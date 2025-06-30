屯門NOVO LAND第3A期加推68伙、入場3球　收逾3000飛暫超購逾16倍

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第3A期昨日（29日） 加推價單第2號共68伙，折實平均呎價11,538元，入場費300.56萬元。據市場消息指，項目暫收逾3,000個購樓意向登記，以兩張價單共176伙計，超額認購逾16倍。



加推68伙 入場費300萬起

價單第2號共68伙，戶型涵蓋開放式至三房，當中包括3伙開放式戶、8伙一房、44伙兩房，以及13伙三房，折實價售價300.56萬元至772.39萬元，呎價介乎10,482元至12,980元。

參考NOVO LAND第3A期首張價單，涉及108伙，折實平均呎價11,398元，即今次價單第2號折實平均呎價11,538元，較對上一張價單貴1.2%。

屯門NOVOLAND。

NOVO LAND 3A期涉及534伙

NOVO LAND 3A期細分兩座發展，共涉及534伙單位，當中戶型涵蓋開放式至四房，實用面積由237至1,527平方呎。第一座標準樓層一梯9伙，第二座標準樓層一梯11伙，各設三部升降機。

當中開放式戶型佔26伙，實用面積由258至259平方呎；一房戶佔52伙，實用面積由298至306平方呎；兩房戶佔253伙，實用面積由380至498平方呎；三房戶佔148伙，實用面積由544至735平方呎；四房戶佔26伙，實用面積由862平方呎，另設29伙連平台或天台特色戶，實用面積由237至1,527平方呎。

↓↓第2座18樓A1單位↓↓