新盤追蹤｜上半年305宗撻訂累殺訂4.3億　撻訂王柏瓏單月狂撻80伙

一手市場近期有回暖跡象，但早在數年前以樓花方式入市的買家或需撻訂離場。據《香港01》統計，截至6月30日，2025年6月新盤市場共錄得171宗撻訂個案，較5月的29宗上升142宗或4.9倍，涉及撻訂金額逾1.76億元，較上月2,790.34萬元急升5.3倍。當中有5個新盤錄得10宗以上的撻訂個案，當中包括旺角雋薈（18宗）、大圍柏傲莊I及II（27宗）、紅磡必嘉坊．曦匯（10宗）、錦上路站柏瓏（80宗），以及何文田瑜一IB期（12宗）。



至於，今年上半年一手新盤市場錄約305宗撻訂，涉及殺訂金額共4.3億元。撻訂宗數雖較去年同期346宗減少41宗或11.8%，但撻訂金額較去年同期2.86億元，急升1.44億元或50.3%。



上半年一手錄305宗撻訂 撻訂王柏瓏單月狂撻80伙

據統計指，上半年「撻訂王」為錦上路站柏瓏 II，該盤單在6月已累錄80宗撻訂個案，涉及撻訂金額近6,802萬元。另外最大一宗撻訂個案屬新世界（0017）旗下已屆現樓的西貢清水灣傲瀧三層複式連天台戶，買家採長成交期，在四年半後撻訂輸千萬離場。

錦上路站柏瓏。

錦上路柏瓏 II連撻80宗 殺訂近6802萬

撻訂數量最多的新盤為由信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）發展的錦上路站第一期發展項目第1B期柏瓏 II。項目6月累錄80宗撻訂個案，分別在6月17日至20日錄取消交易，涉及樓價6.8億元。據資料指，該批買家採「建築期付款計劃」等不同的付款計劃，料輸樓價10%即合共涉撻訂金額近6,802萬元。

該80伙撻訂個案買家分別在2022年5月底至6月初，以及2023年2月入市，撻訂單位分布於1、7至10座，屬一至三房間隔，成交額由699.6至1,451.12萬元。當中最貴一伙10座10樓A3室，實用面積758平方呎，屬三房間隔，於2023年2月以1,451.12萬元售出，當時呎價19,144元。

柏瓏樓花期樓價挫近25% 料撻訂買家因估價不足棄購

翻查資料指，錦上路站柏瓏早在2022年中政府放寬限聚令時推出，首輪銷售當日早上8時45分已有逾百名準買家排隊等候入場，排隊人龍由室內開始排隊至沿帝國中心外。

不過值得留意的是，今次該批撻訂買家在2022年5月底至6月初入市，當時中原城市領先指數CCL約180點，比較3年後即2025年5月26日中原城市領先指數CCL135.59點，反映樓價3年下挫逾44點或近25%。

故不排除選用建築期付款計劃買家，是因為樓花期期間樓價下跌，而造成估價不足，最終無法上會要撻訂收場。

大圍柏傲莊I、II 連錄27宗撻訂 買家輸逾3500萬訂

第二多的是由新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站上蓋柏傲莊I、II ，本月連錄27宗撻訂個案，眾買家5年前入市，涉及樓價3.59億元，累殺訂逾3,587萬元訂金，撻訂單位分布在柏傲莊I、II 分布於第2座、第3座、第5座、第6座，以及第7座，於2020年10月至11月沽出，成交價718.1萬至2017.3萬元，於5月4日至25日內被列為終止交易，料眾買家已撻訂。

清水灣傲瀧撻訂輸最多 重售賣平逾三成

至於，6月最大一宗撻訂個案為有「明星屋苑」之稱、新世界（0017）旗下已屆現樓的西貢清水灣傲瀧，涉及為A座Penthouse Triplex 5室，實用面積2,955平方呎，連593平方呎平台，以及749平方呎天台，屬三層複式連天台戶。

該單位在2020年10月在未連車位的情況下以逾1.02億元售出，當時買家採董事長1440付款，惟買家在逾四年半後撻訂，於6月25日遭棄購單位，料輸約樓價10%訂金，即涉約1,022萬元。

值得留意的是，該單位在6月29日以6,788.8萬元連兩個車位重售，以最新成交價計，較5年前賣平3438.8萬元或約34%。

「明星屋苑」之稱、新世界（0017）旗下已屆現樓的西貢清水灣傲瀧。

A座Penthouse Triplex 5室，屬三層複式連天台戶。

第二高撻訂為屯門上源洋房 買家3年半輸960萬

另第二高撻訂金額為萬科香港旗下屯門掃管笏上源33號屋，買家在2021年3月入市，當時採用近3年半特長成交期，如今撻訂收場，料遭發展商沒收8%樓價，料涉及960萬元。

涉及單位實用面積4,860平方呎，連2,331平方呎花園、278平方呎平台，以及763平方呎天台，另設私家泳池，單位原則五房五套間隔，屬現樓示範單位，該名買家在於2021年3月以1.2億元連三個車位買入、呎價約24691元，造價及呎價均創屋苑新高。當時獲發展商提供「送贈傢俱及設備優惠」。

不過該名買家6月9日、即4年後棄購，料最終遭發展商沒收8%樓價，料涉及960萬元。該洋房最終以9000萬元重沽，以成交價較4年前下跌3,000萬元或25%。