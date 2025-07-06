上海直擊｜兩大集團攜手打造興業太古滙　望推動南京西路新生態圈

太古地產（1972）與香港興業（0480）為深耕香港多年的知名發展商，近年來積極拓展中國內地的商業版圖。因抱有著相同的發展步伐，兩大集團攜手合作，按照50:50的比例共同投資、擁有並管理運營上海「興業太古滙」綜合體，致力於打造上海新地標。該項目佔地約70萬平方呎，涵蓋商場、寫字樓及精品酒店。集團表示，自項目開業以來表現理想，預計收回成本的時間不會太久。



興業太古滙位於上海南京西路商圈，是一個綜合體項目，佔地約67.6萬平方呎。其中包括購物中心興業太古滙，樓面面積約107.8萬平方呎，吸引超過250個品牌進駐。

此外，還包含兩座甲級寫字樓——香港興業中心一座及二座；以及兩間精品酒店及一間公寓式酒店，分別為上海素凱泰酒店、鏞舍及鏞舍公寓式酒店，共提供超過400間客房。項目還設有地鐵商業區，樓面面積約67,813平方呎。

商場第一季銷售額錄雙位數增長、料回本不會太久

該項目由香港興業與太古地產合作開發，雙方按照50:50的比例共同投資、擁有並管理運營。興業太古滙聯席總經理丁瑞芳表示，項目自2016年下半年起分階段開業，至今運營約9年，總投資額約180億元人民幣。由於商場持續升級並注重「沉浸式體驗」，吸引了大量顧客，加上政府刺激消費的政策出台，今年第一季度商場銷售額錄得雙位數增長，表現理想。隨著商場持續升級並引入更多品牌，對項目前景充滿信心，預計「回本唔會太耐」。

LV巨型展覽「路易號」進駐、證國際間對中國市場態度正面

針對近年中國內地消費降級的現象，是否擔憂市場前景，丁瑞芳表示，在經濟環境不佳的情況下，最重要的是做好自身工作，例如為商場帶來創新，通過營運及提升購物體驗來留住客戶。而興業太古滙商場確實下了不少功夫吸引顧客，從而取得了不錯的成績，包括引入藝術元素以及邀請品牌設立主題旗艦店等。

興業太古滙聯席總經理施桂攀對此補充，商場最近引入了LOUIS VUITTON全新巨型展覽裝置「路易號」，迅速成為區內新地標，吸引了眾多遊客。該巨型展覽目前僅在巴黎和泰國設有，而此次展覽至7月底的預約時段已全部約滿。這一展覽裝置的進駐，也反映了中國內地的營商環境仍然良好，LVMH甚至國際間對中國市場依然抱有正面看法。

認爲合作夥伴間不存在競爭、期望形成生態圈共贏

丁瑞芳表示，太古及香港興業兩大集團以及品牌夥伴的密切合作，共同推進的不僅是商業項目的開發，更是整個南京西路商圈零售生態的全面升級，期望能為整個南京西路注入持久動力，推動商圈成爲上海新的核心商業區。

因此她強調項目與張園及周邊夥伴資源不存在競爭，反而是一個互補的關係，即使大家引入的零售品牌有一定重叠，但店鋪的體驗及主題各有特色，反而能形成協同效應吸引顧客。最終社區將成爲一個生態圈，與所有持份者一起共贏。

興業太古滙聯席總經理施桂攀、興業太古滙聯席總經理丁瑞芳

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