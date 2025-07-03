6月地產代理人數3.77萬人 連跌14個月 每5.2名代理爭一張單
撰文：李健民
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根據地產代理監管局數據，截至今年6月底，全港的地產代理人數共錄得37,792人，較上個月的37,871人，按月減少約79人或0.2%，連跌14個月累減1,126名，創2017年6月37,814人後錄得8年新低。
據地產代理統計數字，截至6月底，整體物業宗數共錄得7,259宗，按月上升822宗或12.8%，以6月份最新持牌代理人數計，即每5.2名代理爭一張單。
持有地產代理（個人）牌照（俗稱大牌或「E牌」）的人數錄17,528人，按月減少41人，屬連續15個月下跌。
而「S牌」營業員牌照，則錄20,264人，按月減少38人。至於反映分行數目的營業詳情說明書截至今年6月底錄得6,574份，與上個月數字相同。
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