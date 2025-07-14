專訪｜尹德輝：重心遠離房地產　研發AI無人機驗樓、協助救生員

於本地房地產打滾多年、先後在多家大型發展商工作的佳寧娜集團地產部董事總經理尹德輝接受《香港01》專訪，他認爲香港的房地產投資的風光時期已過去，自身亦要開始轉型，便決定將重心遠離房地產市場。



尹德輝透露新近其他科研公司合作，去研發AI無人機項目，採用無人機幫助其房地產公司作室外驗樓，進一步提升驗樓技術。又透露把無人機應用擴展至其他範疇，如會在今年暑假，於深圳大小梅沙進行無人機救生員試驗計劃，表示項目投資預計共使用逾千萬港元，並認爲香港亦可爭取成爲試驗地。



房地產時代過去 創數據中心發展AI產業

自疫情時期，尹德輝預料香港房地產的黃金時代已過去，單靠房地產所賺到的資產已無法持續公司發展，於是把發展重心已轉向AI產業。

尹德輝於2021年在葵涌成立數據中心，亦成爲智能樓宇 (IBuilding) 其中一位股東，I Building的創辦人劉紀龍 (Ivan) 以及其科研成員大多爲騰訊、美的及阿里巴巴的前員工，而尹德輝則和Ivan的公司合作人工智能研發。

尹德輝提及，公司多次使用AI無人機進行驗樓，其試驗地點分佈於大中華不同地區。（蔡偉南攝）

中心AI數據更幫助客戶節省能源

公司現時協助一些發展商提供AI數據，提高商場的節能系統。Ivan以沙田新城市廣場爲例子，指現時的節能方式多數以溫度計及監控觀看，去調節商場的水冷及出風口的溫度調節，而公司則爲他們加入了AI協助，以AI的演算法去控制商場氣溫，表示AI可在一般節能設施上再節省多20%至30%。

AI無人機幫助發展商高空驗樓

公司亦研發AI無人機技術，而作爲地產商，尹德輝使用無人機幫助其房地產公司作室外驗樓。尹德輝表示，本地發展商要申請使用無人機檢測，要測量師先邀請無人機機手，讓它們提供照片和影片數據，並製造成一個選單交給測量師，尹德輝認爲這種方式只是以機器取代攝影師，並不算什麼新技術。

尹德輝續指，IBuilding 的無人機技術可更進一步提升驗樓技術，他表示一些大廈的外型較突出，便會在大廈內預先粘貼近千粒波點，而公司的自製 Beam Model 會擬定無人機航線，無人機便會自我跟隨波點去掃描牆身，數據會製作成報告交給測量師。

IBuilding 公司在內地已進行近百多次試驗，表示無人機可監測到玻璃幕牆缺少的配件，以及幕牆上出現數厘米的裂痕。整個驗樓過程亦由數週縮短至平均1至3天，安全性亦大幅提高。

於深圳大小梅沙試驗無人救生員 無人機設救生圈

現時 IBuilding 亦正在進行多個無人機試驗計劃，除了使用無人機驗樓外，亦可以化身爲救生員去拯救遇溺者。無人機救生員試驗計劃，會於今年的7至8月份在深圳大小梅沙進行實驗。

Ivan表示，暑假高峰期的大小梅沙會接納約幾十萬人次的旅客，每一年都會接獲十多宗遇溺報告，而當地政府亦希望解決安保不足問題下，IBuilding取得機會，在大小梅沙進行無人機試驗。

試驗的特別之處是如何辨別遇溺者，Ivan說明AI會辨認游泳者拍水及舉手次數，系統會偵測該游泳者是否遇溺，隨後向監控中心發送警報。無人機亦會在發現遇溺者時會放下救生圈，保障游泳者生命安全外，亦減輕救生員救援難度。

尹德輝表示，自己於2021年創立數據中心，並與I BUILDING 創辦人劉紀龍 (Ivan) 共同研發AI無人機。（黃祐樺攝）

淺水灣可做無人救生員試驗點

尹德輝認爲香港的海灘可取用無人救生員，以緩解現時救生員不足的問題。尹德輝提及政府海灘的救生員數量不足，而拯溺員組織又不願請外勞。對於這種情況，他認爲外勞救生員和游泳者會有語言上的障礙，可能導致生命危險，對拯溺員組織的說法表示理解。

尹德輝表示，深圳大小梅沙的試驗計劃涉及50至60架無人機，總共約投資近千萬港幣。他認爲香港淺水灣面積是大小梅沙的十分之一，僅使用少許無人機便足夠應付，成本估算維持在每部6萬元內，認爲可作無人救生員的香港試驗地「姜濤嗰日浸親10分鐘，如果係無人機咪掉個水抱，佢使唔使浸咁耐？」。