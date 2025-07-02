新地屯門NOVO LAND 3A期明晚8時截票　暫收逾5700飛、超購逾34倍

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第3A期落實本周六（7月5日）首輪以價單形式發售160伙，入場費299.9萬元起。另亦推5伙四房分層單位招標。項目暫錄逾5,700個購樓意向登記，按首輪價單160伙計，超額認購逾34倍，項目明晚8時截票。



五成參觀準買家來自屯門區

新地代理執行董事陳漢麟表示，項目參觀客源分布中兩成為港島及九龍區的客人，五成為來自屯門區，三成則來自新界其他地區，亦預計大手客約佔四成。

WeSpire Living Limited副董事總經理朱啟明表示，為NOVO LAND住客舉辦逾150個活動及工作坊，成功吸引近萬人次參與。

左起：新地代理執行董事陳漢麟、WeSpire Living Limited副董事總經理朱啟明

價單賣160伙 入場費299.9萬起

該批160伙戶型涵蓋開放式至三房，當中開放式約佔10伙、一房佔19伙、兩房佔96伙、三伙則佔35伙。單位實用面積259至686平方呎，折實價由299.9萬至775.6萬元，折實呎價10,461至12,980元；

當中入場價單位為，Dragor第2座3樓D室，實用面積259平方呎，開放式間隔，價單定價352.8萬元，折實售價299.88萬元，呎價11,578元。預計該批單位總市值約共9.8億。

屯門Novo Land。（蔡正邦攝）

首輪銷售分A、B兩組 大手客最多買6伙

首輪銷售當日分為A組大手客及B組散客，當中A組Super A時段至少買3伙但不多於6伙，即每購買1伙一房即需同時購買1伙實用面積不少於44平方呎指定單位；及每買1伙開放式需同時買1伙實用面積不少於330平方呎的指定單位。而A1組則最多可買兩伙。

至於B組散客則最多可一至兩伙，如購買2伙指定單位，只可買1伙實用面積少於310平方呎的指定單位。