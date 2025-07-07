周末新盤錄225宗　急升1.1倍　屯門NOVO LAND 3A期首輪160伙沽清

周末有大型新盤銷售，推動一手市場交投。過去兩日（5日、6日）新盤市場錄得225宗成交，較上周的105宗急升1.1倍。當中新地（0016） 旗下屯門NOVO LAND 3A期於周六首輪銷售160伙，即日全數沽清。



屯門NOVO LAND 3A期於周六首輪推售160伙，即日全數沽清該批單位戶型涵蓋開放式至三房，實用用面積由259至686平方呎，折實價由299.9萬至775.6萬元，折實呎價10,461至12,980元。

發展商表示，首輪共錄得19組大手客，當中最大手買家購入6伙單位，包括3伙一房及3伙兩房，共涉資2800萬元。另亦有3組客分別購入3伙，以及有15組客購入2伙單位，投資客佔3至4成。

現場為屯門欣寶路8號Novo Land。（蔡正邦攝）

恒地一部新盤兩日連沽10伙

恒地（0012）營業一部旗下新盤於周末兩日錄得10宗成交，涉及的項目為紅磡The Haddon、長沙灣曉柏峰及長沙灣BELGRAVIA PLACE等，合共套現逾5400萬元。當中The Haddon錄得買家「一客二食」購入兩伙，單位為15樓K室及S室，實用面積分別為262及269平方呎，最終合共以968.62萬元售出，平均呎價約1.8萬元。

另外BELGRAVIA PLACE及曉柏峰分别獲得3宗及4宗成交。

屯門凱和山周末錄5宗成交

路勁地產及深圳控股（0604）合作的屯門掃管笏凱和山，於周末兩日共錄得5宗成交，售出的單位均屬兩房戶型及天台特色戶，合共套現逾2,553萬元。最新售出的單位為第1座16樓G室，實用面積576平方呎，兩房間隔，成交價523萬元，折合呎價約9,080元。