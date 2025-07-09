泓景臺單日錄兩宗成交　極高層兩房戶716萬沽　23年帳賺2.8倍

西九四小龍之一的長沙灣泓景臺單日錄兩宗二手成交，涉及單位同屬兩房間隔，分別以716萬元及738萬元沽出。上手各持貨23年及14年，單位期內分別升值約2.8倍及6成。



原業主減價一成沽 單位轉手仍賺2.8倍

美聯物業營業董事張曉盈表示，是次成交為2期8座極高層G室，實用面積爲512平方呎。單位早前以798萬元放售，單位累減約10.3%後，以716萬元沽出，呎價爲13,984元。據知，新買家因交通便利，鄰近港鐵站，而且會所設施齊全的關係，便入市該單位。

據知，原業主於2002年9月以186萬元買入，持貨約23年，帳面獲利約530萬元，單位升值約2.8倍。

長沙灣泓景臺。（資料圖片）

原業主降價32萬 新買家感新價錢吸引入市

至於另一宗成交單位爲6座高層B室，實用面積約512平方呎，屬兩房間隔。中原地產高級區域經理許永生表示，原業主曾叫價770萬，經議價後降價32萬元或約4%，終以738萬元沽出，呎價爲14,414元。至於，新買家爲外區客，見單位間隔實用，兼景觀開揚，經商議後的價格較吸引，便決定入市自住。

據知，原業主於2011年9月以460.6萬買入，持貨14年後，單位帳面升值277.4萬元，約升60%。

↓↓泓景臺6座高層B室單位相片↓↓