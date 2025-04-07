4年前接火棒！荔枝角碧海藍天業主790萬蝕沽兩房　帳輸190萬離場

二手市場疲弱，荔枝角碧海藍天有業主在4年前樓市歷史高位時，擲980萬元買入兩房單位，持貨至今約4年以790萬元沽貨，單位貶值近兩成，帳面料輸190萬元離場。



美聯物業分行首席區域營業董事張曉盈表示，是次成交為長沙灣碧海藍天5座中高層F室，實用面積約496平方呎，屬兩房間隔，單位新近以790萬元沽出，呎價約15,927元。據悉，買家心儀單位內櫳保養得宜，間隔四正實用，採光充足。

長沙灣碧海藍天。

較2年半前同類面積賣平60萬

參考同類成交單位為5座中層F室，實用面積相同，於2022年9月以850萬元沽出，反映同類中高層造價較2年半前低層賣平60萬元。

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為730萬元，而恒生估價則為740萬元。即最新成交價較估價高8.2%至6.8%。

歷史高位買入 今貶值兩成

至於，原業主於2021年8月樓市歷史高位時以約980萬元購入，持貨約4年，是次轉手帳面蝕讓約190萬元，單位期內貶值19.4%。