2019年貨蝕足兩成！荔枝角昇悅居兩房戶695萬沽　5年間損手155萬

撰文：李煥好
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樓市下行，不少早年高價入市的業主蝕讓離場。荔枝角昇悅居一伙兩房戶最新以695萬元沽出，呎價14,184元。原業主於2019年樓市上升周期以850萬元買入單位，現沽售帳面大幅損手逾一球。

昇悅居兩房695萬沽　呎價約14184元

美聯物業分區域營業董事張曉盈表示，上述成交單位為荔枝角昇悅居8座低層H室，實用面積約490平方呎，屬兩房間隔，座向南方。據悉，買家鍾情單位間隔合意，內櫳新淨，故以695萬元承接單位，呎價約14,184元。

↓↓荔枝角昇悅居8座低層H室景觀 ↓↓

單位實用面積約490平方呎，屬兩房間隔，座向南方，外望城市園林景觀。（代理圖片）

2019年貨帳蝕逾一球

參考屋苑對上一宗同類型成交，涉及單位為昇悅居8座低層H室，樓層座數及面積間隔相同，於今年九月份以720萬元沽出，呎價14,694元。

翻查資料，原業主於2019年10月以850萬元購入上述物業，持貨約5年，是次轉手帳蝕約155萬元，期間單位貶值約18.2%。

荔枝角昇悅居。（Google街景）
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