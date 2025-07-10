洪水橋廈村發展區收回37幅土地　涉29.7萬呎　料新增18萬人

地政總署於今日（10日）根據《收回土地條例》，張貼第四批收回土地公告，爲洪水橋╱厦村新發展區第二期發展收回約37幅私人土地，總面積約29.7萬平方呎。



地政總署表示，土地歸回政府後，會向相關土地業權人發放特惠土地補償。（資料圖片）

地政總署表示，今次收回的37幅私人土地，主要涉及一宗成功完成的原址換地申請，需由政府收回用地內少量第三方土地，由換地申請人作整全發展；以及餘下未有接獲原址換地申請的用地。上述用地會於公告張貼後三個月 (今年10月1日) 歸政府所有，並會在住戶和業務經營者遷出限期前三個月張貼公告。

預計受影響住戶及業務經營者最早於2026年一月前遷出，並會在遷出限期前爲合資格人士安排上樓或發放補償。

第三批公告預料今年8月歸還土地 整體發展新增18萬人

洪水橋╱厦村新發展區第二期發展首三批收回土地公告，已分別於2024年5月和9月，以及2025年5月發出，共涉及約2,109萬平方呎土地，首兩批公告下土地已交還給政府，並陸續展開地盤平整和基礎設施工程，預計第三批公告會於今年8月歸還給政府。

全面發展後，預計整個發展區將提供約6.6萬個住宅單位，約新增18.4萬人，並創造約15萬就業機會。