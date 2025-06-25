房委會擬洪水橋/厦村建近2.5萬伙公營房屋 料2031年起分階段落成
撰文：陶嘉心
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房委會擬在洪水橋/厦村新發展區推展公營房屋發展計劃，興建近2.5萬個公屋單位，預料可容納近6.3萬人，其中兩個地盤位於屯門、一個位於屯門及元朗交界、另6個則位於元朗。房委會指，相關土地平整工程已展開，預計於2031/32年至2032/33年分階段落成。
計劃興建共36棟公屋大廈 料可容納近6.3萬人
根據房屋署向屯門及元朗區議會提交文件，該公屋發展計劃總面積約為18.66公頃，計劃興建共36棟公屋大廈，提供2.45萬個單位，預料可容納近6.3萬人。計劃涉及9個地盤，最高總地積比率為6.8 倍 ，每個地盤建3至5座住宅大樓；其中兩個位於屯門，一個位於屯門及元朗交界，另6個則位於元朗。
房屋署指，相關土地平整工程已展開，預計2027年第三季可以開始建屋工程，預計於2031/32年至2032/33年分階段落成。
面積最大為屯門4-22號地盤，該處鄰近輕鐵泥圍站，佔地約2.8公頃，共興建5座住宅大樓，不高於主水平基準175 米 ，可建約4,000伙單位，容納約1.04萬人。而4-5號地盤也擬建5座住宅大樓，不高於主水平基準180米 ，可建約3,200個單位，容納約8,300人。
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